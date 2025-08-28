Puebla se posiciona como uno de los estados con más cuentas de inversión en México

Staff/RG

La entidad ocupa el séptimo lugar nacional con más de 398 mil cuentas de inversión en casa de bolsa registradas en GBM.

La cultura de inversión en México sigue creciendo, y Puebla se ha posicionado como uno de los estados más activos en este ámbito. De acuerdo con cifras internas de Grupo Bursátil Mexicano, Casa de Bolsa (GBM), la entidad registra actualmente 398,379 cuentas de inversión y 337,322 clientes, lo que lo convierte como el séptimo estado con mayor número de cuentas y clientes a nivel nacional.

“El mercado bursátil en México tiene un enorme potencial de crecimiento, y estados como Puebla demuestran que este desarrollo no se limita a los grandes centros económicos. Nuestro propósito es que cada vez más personas, sin importar su ubicación o nivel de experiencia, accedan a las mismas oportunidades de inversión y, sobre todo, cuenten con el acompañamiento de asesores financieros certificados que les ayuden a hacer crecer su patrimonio de manera sólida, informada y sostenible”, mencionó Eduardo Yglesias Aspe, Director de Desarrollo de Asesores en GBM Advisors.

Este crecimiento se da en un contexto de dinamismo económico local. Según las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 el Producto Interno Bruto (PIB) de Puebla alcanzó 852,625 millones de pesos en valores constantes, un incremento real de 3.2% respecto al año anterior. A su vez, datos de la Secretaría de Economía (SE) señalan que en el primer trimestre de 2025 la tasa de participación laboral fue de 61.1%, lo que refleja la relevancia de la población económicamente activa de la entidad como motor de desarrollo e inversión.

En este escenario, GBM Advisors, unidad de negocio de GBM, cuyo programa reúne a una red de asesores certificados que operan de manera independiente y brindan servicios especializados a inversionistas en todo el país, mantiene presencia en Puebla con 24 asesores financieros afiliados, quienes forman parte de una red nacional de más de 250 profesionales. GBM Advisors busca atender una necesidad clave en el país: reducir la brecha entre el número creciente de inversionistas y la disponibilidad de asesores financieros certificados. Actualmente, en México hay cerca de 10 mil asesores financieros con la certificación de Asesor en Estrategias de Inversión según la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), cifra que aún resulta limitada frente al acelerado crecimiento en cuentas de inversión durante los últimos años.

“El crecimiento del número de inversionistas en estados como Puebla demuestra que cada vez más mexicanos están tomando decisiones conscientes para construir su patrimonio. En GBM Advisors impulsamos este cambio al ofrecer el acompañamiento de asesores financieros certificados, comprometidos con guiar a cada persona con una visión estratégica y de largo plazo”, señaló Yglesias Aspe.

Con esta presencia, GBM Advisors reafirma su compromiso de impulsar una cultura de inversión sólida e incluyente en distintas regiones del país, acercando asesoría profesional a más mexicanos y contribuyendo al desarrollo de los mercados financieros locales.