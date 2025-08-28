PRI no se quedará callado ni cruzado de brazos ante abusos de Morena: Alejandro Moreno

Staff/RG

El Presidente Nacional del tricolor acusó provocación de Gerardo Fernández Noroña. “Él lanzó el primer empujón, y lo hizo por cobarde. Morena rompió el acuerdo de la Cámara”, dijo.

“Exigimos que dejen de perseguir a los opositores, porque están dispuestos a todo estos narcopolíticos de Morena”, expresó, tras solidarizarse con la senadora Lilly Téllez, a quien los legisladores oficialistas estuvieron acosando.

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional, advirtió que el PRI no se va a quedar callado ni mucho menos de brazos cruzados, por lo que anunció que los priistas “vamos a salir a las calles” para exigir al gobierno “cínico y corrupto” que detenga ya sus abusos.

Después de que el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, rompió un acuerdo parlamentario y dio por terminada la sesión de la Comisión Permanente del Congreso para impedirle el uso de la tribuna, el senador y dirigente nacional del tricolor advirtió que “vamos a demostrarle al poder que no pueden callar al PRI ni al pueblo de México”.

Explicó que el altercado con el morenista se inició luego de que Fernández Noroña le empujó. “Esa cobardía provocó lo que vino después. Que quede claro: la primera agresión física vino de Noroña. Él lanzó el primer empujón, y lo hizo por cobarde. Morena rompió el acuerdo de la Cámara y Noroña quedó exhibido en su bajeza”, dijo.

En conferencia de prensa, acompañado por los coordinadores del partido en la Cámara de Diputados y el Senado, Rubén Moreira y Manuel Añorve, así como integrantes de la bancada del partido en la Comisión Permanente, advirtió que el PRI no permitirá el Maximato de Andrés Manuel López Obrador ni la antidemocracia en México. Para ello, informó que se convocará a la resistencia civil, y previó la participación de obreros, campesinos, médicos y sindicatos.

Después de ratificar su solidaridad con la senadora Lilly Téllez, a quien los legisladores de Morena han acosado constantemente, y particularmente Gerardo Fernández Noroña, el dirigente nacional del tricolor calificó al morenista de patán, cobarde, cínico y sinvergüenza. Dijo además que “este nuevo rico” representa todo lo que es Morena.

El Presidente Alejandro Moreno recordó que el mismo López Obrador en su momento acudió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar que en México no había democracia, pero ahora atacan a los opositores por eso.

“Exigimos que dejen de perseguir a los opositores, porque están dispuestos a todo estos narcopolíticos de Morena”, aseveró.

Sostuvo que está documentada toda la persecución política en su contra a lo largo de los siete años que lleva la gestión de Morena, y anticipó que seguirá denunciando en los foros internacionales la destrucción del régimen democrático en México, así como la vinculación de políticos de esa fuerza política con el crimen organizado.

El senador y dirigente nacional del PRI argumentó que lo que pasó al término de la sesión “no es un hecho aislado ni un accidente: es parte de la estrategia de Morena para imponer silencio y control. Así actúan sus serviles, como Fernández Noroña, con gritos, trampas y violencia”.

En ese sentido, sostuvo: “Conmigo se equivocan. Yo no me doblo, no me rajo y no me dejo. Han usado todo el aparato del Estado para perseguirme por alzar la voz y señalarlos. Se equivocan. Yo no me dejo”.

Además, expresó que “cuando Noroña cruzó la línea, sabía perfectamente lo que estaba provocando. Son muy machitos cuando tienen el poder”, y dejó en claro que siempre responderá de frente, con carácter y sin miedo, para defender a México y darle el rumbo que merece.

Indicó que desde el PRI “cada día vamos a ser más inflexibles, porque no respetan, porque no convocan al diálogo”. En ese sentido, a los morenistas, les dijo que se verán el 1 de septiembre, que llevará el posicionamiento del partido en la sesión de inauguración del periodo ordinario de sesiones del Congreso y, con ello, ante la presentación del primer informe de gobierno.