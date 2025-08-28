Logra la FGE sentencia firme de 35 años de prisión contra ex policía de Tulcingo de Valle por homicidio múltiple

Staff/RG

La Fiscalía General del Estado logró que quedara firme la sentencia de 35 años de prisión en contra de José Alexis N., ex policía municipal de Tulcingo de Valle, tras acreditarse su plena responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado en agravio de cuatro personas.

El 13 de noviembre de 2022, José Alexis N., en complicidad con otros cinco elementos de la Policía Municipal, acudió a un salón ubicado en la calle Belisario Domínguez, en el barrio de San José, de Tulcingo de Valle, donde presuntamente se había registrado un altercado.

En el lugar aseguraron a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, quienes fueron privadas de la libertad por instrucciones de un tercer implicado y trasladadas a bordo de una patrulla al paraje conocido como Los Cocos, cerca de la capilla Santa Cruz, en el barrio del mismo nombre. En ese sitio, las víctimas fueron golpeadas y agredidas con un objeto punzocortante en el cuello, provocándoles la muerte.

Posteriormente, los cuerpos fueron llevados al paraje El Terreno, en Jilotepec, municipio de Huamuxtitlán, del estado de Guerrero donde los ocultaron.

Tras ser identificado como partícipe en los hechos, José Alexis N., fue detenido y presentado ante la autoridad judicial.

Con base en los datos de prueba recabados por la Fiscalía General del Estado, se dictó en su contra una sentencia de 35 años de prisión por el delito de homicidio calificado. Al haber transcurrido el plazo legal sin que las partes impugnaran la resolución, la sentencia fue declarada firme.