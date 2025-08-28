Incrementaron las exportaciones 4.0% y las importaciones, 1.7% a tasa anual, en julio de 2025

Staff/RG

Saldo de la balanza comercial de mercancías

En julio de 2025, la información oportuna de comercio exterior reportó un déficit comercial de 17 millones de dólares. Dicho saldo se compara con el superávit de

514 millones de dólares (mdd) en junio. La disminución del saldo comercial, entre junio y julio, se originó de una reducción en el superávit de la balanza de productos no petroleros —que pasó de 2 982 mdd, en junio, a 2 125 mdd, en julio— y de un menor déficit de la balanza de productos petroleros —que pasó de 2 467 mdd a 2 141 mdd, en esa misma comparación—.

Para el periodo enero-julio de 2025, la balanza comercial presentó un superávit de 1 416 millones de dólares. En el mismo lapso de 2024 registró un déficit de 12 136 mdd.

Exportaciones totales de mercancías

El valor de las exportaciones de mercancías, en julio de 2025, sumó 56 708 millones de dólares, monto superior en 4.0 % al del mismo mes de 2024. Dicha tasa resultó de un aumento de 5.2 % en las exportaciones no petroleras y de una caída de 23.0 % en las petroleras.

Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 3.9 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 12.2 Por ciento.

Exportaciones por tipo de mercancía

En el mes de referencia, el valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de 52 373 millones de dólares, lo que representó un incremento de 5.3 % a tasa anual.

Las variaciones más importantes se observaron en las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (28.7 %), de equipo profesional y científico (17.0 %), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (10.2 %), de productos metálicos de uso doméstico (8.0 %) y de productos de la minerometalurgia (4.2 %). Por su parte, las exportaciones de productos automotrices registraron un retroceso anual de 7.0 por ciento. Este derivó tanto de una caída de 9.2 % en las ventas canalizadas a Estados Unidos como de un avance de 4.9 % en las dirigidas a otros mercados

En julio de 2025, el valor de las exportaciones petroleras fue de 1 866 millones de dólares. Este monto se integró de 1 355 mdd de ventas de petróleo crudo y de 511 mdd de exportaciones de otros productos petroleros. En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en 63.13 dólares por barril, cifra mayor en 0.10 dólares respecto a la del mes previo, pero menor en 8.75 dólares a la de julio de 2024. El volumen del crudo exportado se ubicó en 692 mil barriles diarios, nivel superior al de 520 mil barriles diarios de junio, aunque inferior al de 817 mil barriles diarios de julio de 2024.

En el séptimo mes del año en curso, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras fue de 1 504 millones de dólares, monto que implicó un descenso anual de 5.6 por ciento. Las mayores caídas anuales se registraron en las exportaciones de ganado vacuno (93.3 %), de melón, sandía y papaya (24.4 %), de cebollas y ajos (23.5 %), de legumbres y hortalizas frescas (22.1 %) y de jitomate (16.9 %). En contraste, las expansiones anuales más relevantes se presentaron en las exportaciones de aguacate (13.7 %) y de café crudo en grano (91.8 %). Las exportaciones extractivas se ubicaron en 965 millones de dólares, con un alza anual de 22.2 por ciento.

En los primeros siete meses de 2025, el valor de las exportaciones totales sumó 369 436 mdd, que significó un aumento anual de 4.3 por ciento. Dicha tasa derivó de un incremento de 5.8 % en las exportaciones no petroleras y de una disminución de 24.5 % en las petroleras.

Estructura de las exportaciones

En el periodo enero-julio de este año, la estructura del valor de las exportaciones de mercancías fue la siguiente: bienes manufacturados, 90.8 %; bienes agropecuarios, 3.7 %; productos petroleros, 3.5 %, y productos extractivos no petroleros, 2.0 por ciento.

Importaciones totales de mercancías

En julio de 2025, el valor de las importaciones de mercancías fue de 56 724 millones de dólares, que representó un crecimiento anual de 1.7 por ciento.

Importaciones por tipo de bien

En el mes de referencia, las importaciones de bienes de consumo ascendieron a 8 680 millones de dólares, cifra que se tradujo en un avance anual de 0.4 por ciento. Dicha tasa resultó de un alza de 3.4 % en las importaciones de bienes de consumo no petroleros y de una reducción de 13.8 % en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano).

Por su parte, se importaron bienes de uso intermedio por un valor de 42 943 mdd, nivel superior en 2.5 % al reportado en julio de 2024. A su vez, esta cifra derivó de un incremento de 2.9 % en las importaciones de bienes de uso intermedio no petroleros y de un retroceso de 3.5 % en las de productos de uso intermedio petroleros.

Las importaciones de bienes de capital alcanzaron 5 101 millones de dólares, lo que implicó una caída anual de 2.2 por ciento.

En el periodo enero-julio de 2025, el valor acumulado de las importaciones totales fue de 368 020 millones de dólares, monto mayor en 0.5 % al observado en el mismo lapso de 2024. A su interior, las importaciones no petroleras aumentaron 1.2 % a tasa anual. Las petroleras descendieron 8.3 por ciento.

Estructura de las importaciones

En los primeros siete meses de 2025, la estructura del valor de las importaciones fue la siguiente: bienes de uso intermedio, 76.8 %; bienes de consumo, 14.4 %, y bienes de capital, 8.8 por ciento.

II. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

En julio de 2025 y con cifras desestacionalizadas, la balanza comercial registró un superávit de 296 millones de dólares, monto menor que el de 690 millones de dólares observado en junio. La reducción del saldo, entre junio y julio, resultó de una disminución del superávit de la balanza de productos no petroleros —que pasó de 3 056 millones de dólares, en junio, a 2 279 millones de dólares, en julio— y de un menor déficit de la balanza de productos petroleros —que pasó de 2 366 millones de dólares a 1 984 millones de dólares, en esa misma comparación

En el mes que se reporta, en términos desestacionalizados, las exportaciones totales registraron una disminución mensual de 0.05 por ciento. Esta se debió a un descenso de 0.61 % en las exportaciones no petroleras y a un incremento de 20.01 % en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las manufactureras presentaron una caída mensual de 0.69 por ciento. A su vez, dicha tasa resultó de una reducción de 4.38 % en las exportaciones automotrices y un avance de 1.10 % en las manufactureras no automotrices.