Regresa “Un Viaje al Mictlán” a la CDMX: la experiencia inmersiva premiada internacionalmente que revive el Día de Muertos

Staff/RG

Fantasy Lab invita a las personas a anticipar su visita y adquirir sus boletos a partir del próximo 29 de agosto del 2025 a través de su página web o en taquillas.

Fantasy Lab, empresa mexicana trae de vuelta “Un Viaje al Mictlán”, una de las experiencias inmersivas más reconocidas y esperadas en la Ciudad de México que honra el Día de Muertos y relata el recorrido de las almas a través de los nueve niveles del inframundo mexica hacia el descanso eterno.

A partir del próximo 26 de septiembre del 2025 en el nivel sótano dos del estacionamiento de Plaza Metrópoli Patriotismo en Ciudad de México niñas, niños, jóvenes y adultos podrán caminar a través de los nueve niveles del Mictlán en un recorrido de más de 60 minutos lleno de luces, arte, tecnología y tradición.

Inspirada en el Códice Vaticano, esta experiencia transforma en vida real los pasajes ancestrales que describen el recorrido de las almas hacia el Mictlán. Aunque los registros de nuestros antepasados son limitados, el equipo creativo de Fantasy Lab y bajo la conceptualización de Eonora han llevado esta sabiduría al máximo, construyendo salas inéditas que sumergen al visitante en un viaje aún más profundo hacia el inframundo mexica.

La nueva edición de “Un Viaje al Mictlán” llega con sorpresas, novedades y adaptaciones que hacen que cada sala sea aún más impactante, desde escenarios que resaltan nuestra cultura, hasta spots perfectos para tomarse fotos que parecen sacadas de otro mundo.

Cabe resaltar que la primera edición de la experiencia inmersiva fue catalogada como una de las mejores experiencias a nivel mundial al ser premiada en cinco categorías por los Telly Awards 2025, Diseño de Personaje, Dirección, Narrativa y Guión, Cultura y Estilo de Vida; así como en Experiencia Inmersiva.

“Un Viaje al Mictlán” fue una de las experiencias inmersivas más visitadas durante 2024, por lo que Fantasy Lab invita a todas las personas a planear su visita adquiriendo sus boletos a través de la página web https://fantasylab.mx/ o en taquillas del lugar a partir del próximo 29 de agosto del 2025.

Fantasy Lab invita a las personas a adentrarse en nuestra cultura y costumbres y vivir una temporada del día de muertos única a través de “Un Viaje al Mictlán”.