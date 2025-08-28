Este domingo, ¡súmate al inicio de los festejos patrios en Atlixco!

Desde Puebla

Con orgullo y profundo sentido de identidad, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezará este domingo 31 de agosto el arranque de las celebraciones del mes patrio, una de las festividades más esperadas por atlixquenses y visitantes.

Las actividades comenzarán a las 10:00 de la mañana con el Convite del Atlixcayotontli, que iniciará desde el Parque del Ahuehuete y recorrerá las principales calles del centro histórico hasta llegar al zócalo de la ciudad, en un ambiente lleno de música, color y tradición.

Por la tarde, a las 18:00 horas, la presidenta Ariadna Ayala, acompañada de la Asociación de Charros de Atlixco, encabezará la solemne Paga del Bando Patrio en la Plaza de Armas. Este acto simbólico marcará el inicio oficial de la conmemoración del 215 aniversario de la Independencia de México.

El cierre de la jornada será a las 19:00 horas, con el encendido de la iluminación tricolor en los edificios del primer cuadro de la ciudad, que teñirá de luz, orgullo y espíritu mexicano el corazón de Atlixco.

“Invito a todas las familias atlixquenses y visitantes a sumarse a esta gran fiesta que nos une en torno a nuestra historia, al arte y a la cultura, con respeto y alegría”, expresó Ariadna Ayala.

Finalmente, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse al tanto de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Atlixco y Atlixco Pueblo Mágico, donde se dará a conocer la cartelera completa de actividades.