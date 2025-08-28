Que ahora sí pondrán cámaras de vigilancia en la México -Puebla

Finalmente, CAPUFE autorizó instalarlas

Erika Méndez

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) ya autorizó la instalación de cámaras de vigilancia en la autopista México- Puebla.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, detalló que serán 218 equipos en la zona de Esperanza hasta Río Frío.

Indicó que se intervendrán 60 tramos en el área antes mencionada, para ello, han comenzado a ejecutar diversas acciones con la empresa que se hará cargo de la instalación.