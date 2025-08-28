Denuncian a CFE por conectar energía en terreno invadido

Desde Puebla

El representante legal de la Fundación Julita y Antonio, Jesús González Schmal, informó que interpusieron una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a que el pasado martes 26 de agosto, se detectó que personal a bordo de una camioneta de dicha dependencia instaló un poste en el lindero norte del predio invadido, con mufa y medidor, lo que implica que los despojantes podrán obtener el servicio eléctrico.

Cabe recordar que la Fundación sufrió la invasión de un predio conocido como Covadonga, donde las personas que ilegalmente se establecieron, se habían “colgado” del servicio, situación que se reportaba y era solventada por personal de la CFE.

Sin embargo, el martes 26 de agosto pasado, alrededor de las 10 horas, se detectó que, personal de la CFE instaló un poste en el lindero norte del predio invadido el 9 de febrero de 2025, con lo cual, las personas que se quieren apropiar ilegítimamente del terreno que pertenece a la Fundación, podrán obtener el servicio.

González Schmal destacó que pueden demostrar que la Fundación es la única instancia que tiene contratado el servicio de luz y, por tanto, los empleados de la CFE que realizaron la instalación antes descrita, pudieron haber incurrido en una conducta ilícita como servidores públicos.

Por lo anterior, se hizo la denuncia correspondiente pues dicha situación “implica una explícita complicidad en la continuidad de la comisión de un delito instumentado”, destaca el documento interpuesto ante el Órgano Interno de Control de la CFE.

Con esta acción, reiteró González Schmal, se exige que se realice una investigación contra el personal de la CFE Puebla por la instalación de equipos para el suministro de energía eléctrica en un terreno invadido y despojado a sus legítimos propietarios, así como el retiro inmediato de los mismos.