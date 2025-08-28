DIF Atlixco fortalece la atención a los adultos mayores

Desde Puebla

En el marco del Día de la y el Abuelo, el Gobierno de Atlixco que encabeza la presidenta municipal Ariadna Ayala reafirmó su compromiso con el bienestar de las personas adultas mayores, fortaleciendo las Estancias de Día del DIF Municipal: Club de Plata y Casa del Abue.

Actualmente, más de 212 abuelitas y abuelitos participan en estos espacios, donde reciben atención integral a través de actividades físicas, mentales, artísticas y de convivencia. El objetivo es promover su autonomía, impulsar un envejecimiento activo, cuidar su salud emocional y mejorar su calidad de vida.

Las estancias brindan programas de activación física como yoga, zumba y pilates, además de talleres de estimulación cognitiva, manualidades, baile, terapias ocupacionales y una alimentación equilibrada, todo dentro de un entorno seguro, digno y afectivo.

El ingreso está abierto para personas adultas mayores que presenten documentos básicos: INE, CURP, credencial INAPAM, acta de nacimiento, comprobante domiciliario e informes médicos.

Para mayor información, las y los interesados pueden comunicarse al 2446885965, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 16:00 horas.