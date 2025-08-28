Firman gobierno de Cholula y Escuela Libre de Derecho convenio de colaboración

*Esta alianza permitirá un 25% de descuento en las mensualidades a todas y todos los cholultecas.*

Desde Puebla

*28 de agosto de 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, mantiene firme su compromiso con la educación y la profesionalización de quienes buscan continuar su formación académica.

En este sentido, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula firmó un convenio de colaboración con la Escuela Libre de Derecho de Puebla, a fin de establecer lazos de trabajo y aprendizaje entre ambas instituciones.

Gracias a este acuerdo:

• Estudiantes de la Escuela Libre de Derecho podrán realizar su servicio social y prácticas profesionales en distintas áreas del Ayuntamiento.

• Cholultecas y trabajadores del Gobierno Municipal obtendrán un 25% de descuento en las mensualidades de las carreras y maestrías que ofrece la institución.

La presidenta municipal destacó que estos convenios forman parte de una estrategia integral para continuar formando ciudadanos de bien, con preparación universitaria y comprometidos con el bienestar social.

Finalmente, agradeció a la Escuela Libre de Derecho de Puebla por su disposición y anunció que en breve se pondrán en marcha programas, conferencias y talleres, con el propósito de acercar principios básicos del derecho a la ciudadanía, aplicables en diversas situaciones de la vida cotidiana.

