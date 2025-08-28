Apoya el Centro de Simulación “Dra. Matilde Montoya Lafragua” la formación de estudiantes de Ciencias Forenses

Al brindar espacios adecuados para montar simulaciones, además de tecnología de punta para desarrollar habilidades vinculadas con la identificación de cuerpos

Desde Puebla

Concebida como una carrera que responde a una urgencia social, como es coadyuvar a la impartición de justicia, la Licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la BUAP fortalece la formación de sus estudiantes mediante espacios y herramientas tecnológicas provistas en el Centro de Simulación “Dra. Matilde Montoya Lafragua”.

El perfil de esta licenciatura multi e interdisciplinaria abarca el conocimiento de diferentes áreas, como Derecho, Medicina, Química y Ciencias Biológicas, entre otras, que sirven de base para que los estudiantes se formen con conocimientos científicos para la administración y procuración de justicia.

Como parte de su plan curricular, los alumnos tienen que montar simuladores para realizar prácticas y desarrollar habilidades como acordonar, sacar huellas, realizar análisis, mediciones, impulsar técnicas de orientación, ubicación, medición y descripción, para lo cual requieren de espacios abiertos o externos. Aunque estos se realizaban en el área de la Salud, ahora con el Centro de Simulación “Dra. Matilde Montoya Lafragua”, cuentan con jardines amplios donde pueden montar escenas de forma segura y cómoda.

Otra de las ventajas del centro es si el alumno se encuentra con un caso hipotético de hallazgo de un cadáver con impacto de bala, en el Laboratorio de Radiología puede estudiar en qué parte del cuerpo se localiza este proyectil.

También, aprender el procedimiento de extracción de sangre, gracias a la infraestructura ubicada en el primer nivel, donde hay simuladores para tomar muestras serológicas, pues su práctica laboral les requiere tener esta información para la identificación del cadáver.

Otro aspecto es el conocimiento que los jóvenes requieren de la anatomía humana y el aula inmersiva del Matilde Montoya les permite un aprendizaje de los órganos con otras herramientas tecnológicas que mejoran las prácticas de enseñanza-aprendizaje mediante simuladores digitalizados. Otra de las áreas que se trabaja es la psicológica, ya sea a través de los programas que ofrece la universidad o de la parte tutorial.

El Centro de Simulación “Dra. Matilde Montoya Lafragua” brinda a la carrera de Ciencia Forense nuevas oportunidades para consolidarse como una opción de formación de perfiles altamente calificados, ya que además del conocimiento adquirido, desarrollan habilidades blandas, como templanza de carácter, trabajo en equipo, comunicación, autogestión del conocimiento, liderazgo, tolerancia, respeto y autonomía.