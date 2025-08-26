¡Apúntate al Festival Atlético del Abuelo en Atlixco!

Desde Puebla

El próximo domingo 7 de septiembre, el Ayuntamiento de Atlixco, que encabeza la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, celebrará con gran entusiasmo el 4º Festival Atlético de la y el Abuelo, una jornada deportiva y solidaria dedicada a rendir homenaje a las y los adultos mayores.

La competencia se desarrollará en la Unidad Deportiva La Carolina, a partir de las 07:30 horas, en categorías femenil y varonil para personas de 50 años en adelante.

Este festival no solo promueve la activación física y el reconocimiento a nuestros abuelitos, sino también una causa con sentido social. Para participar, únicamente deberás llevar:

· 2 kilos de croquetas

· Copia de tu INE

Lo recolectado será destinado a apoyar a perritos en situación de abandono, convirtiendo cada kilómetro recorrido en un gesto de amor y solidaridad.

Consulta la convocatoria completa en el enlace oficial: https://drive.google.com/file/d/1fGKLjuJ0LfOJoHB-Gab_B-rSM-KmFn_F/view?usp=sharing.

Para más información e inscripciones, comunícate al 244 761 9036 o acude a la Jefatura de Deporte y Juventud, en avenida Miguel Negrete S/N, colonia Francisco I. Madero, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.