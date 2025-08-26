Lanzan convocatoria para ingresar a la policía de Amozoc

Desde Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc informa que se encuentra abierta la convocatoria para el ingreso a la Policía Municipal, dirigida a todas aquellas personas que cuenten con formación inicial y/o equivalente.

📌 Recepción de documentos:

🗓️ De lunes a viernes

🕘 En un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

📍 Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc

📞 Informes: 222 308 7700

🔗 Los requisitos completos se pueden consultar a través del código QR disponible en la imagen de esta convocatoria.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc invita a la ciudadanía interesada a formar parte de esta corporación y contribuir al fortalecimiento de la seguridad en el municipio.