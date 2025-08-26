Lanzan convocatoria para ingresar a la policía de Amozoc

Desde Puebla
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc informa que se encuentra abierta la convocatoria para el ingreso a la Policía Municipal, dirigida a todas aquellas personas que cuenten con formación inicial y/o equivalente.
📌 Recepción de documentos:
🗓️ De lunes a viernes
🕘 En un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
📍 Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc
📞 Informes: 222 308 7700
🔗 Los requisitos completos se pueden consultar a través del código QR disponible en la imagen de esta convocatoria.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc invita a la ciudadanía interesada a formar parte de esta corporación y contribuir al fortalecimiento de la seguridad en el municipio.
You may also like
-
¡Apúntate al Festival Atlético del Abuelo en Atlixco!
-
Impulsa Altosano Granjas Carroll la reconversión agrícola en Puebla y Veracruz
-
La Casa de Cultura de Atlixco se llena de arte: Ariadna Ayala invita a la clausura de talleres y actividades culturales
-
Desde el Congreso del Estado,Tonantzin Fernández promueve la milenaria Feria de Cholula
-
Con programa “Mi Historia Mi Mochila” entregan más de 200 mochilas a diferentes alumnos de Amozoc