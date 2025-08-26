Realiza Congreso del Estado Conversatorio “Opinna Sin Etiquetas”

– Niñas, niños y adolescentes reflexionan sobre la discriminación de género en la sociedad

Desde Puebla

Con la finalidad de abrir un espacio de diálogo para que niñas, niños y adolescentes reflexionen sobre las formas de discriminación de género en la sociedad, el Congreso del Estado de Puebla, a través de la Unidad para la Igualdad de Género, llevó a cabo el Conversatorio “Opinna Sin Etiquetas”.

A través de este espacio, que se realizó en coordinación con el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla (SIPINNA), se busca visibilizar el problema de la discriminación, fortalecer el reconocimiento de los derechos de la niñez y fomentar propuestas que promuevan la igualdad, la inclusión y el respeto a la diversidad en los entornos escolares, familiares y comunitarios.

Durante la apertura del Conversatorio, la titular de la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, Daniela Mier Bañuelos, resaltó la importancia de abrir foros seguros y respetuosos para que las infancias y las juventudes aborden, sin miedo, temas a favor de la igualdad.

En esta actividad, las y los niños participantes: Ángel, Mariel, Jarid, Sophia, Mateo, Milla y Hernán, abordaron temas relacionados con el rol de los niños y las niñas de acuerdo a la sociedad, las oportunidades por causas de género, las consecuencias que genera la discriminación de género y lo que espera la sociedad de los adolescentes hombres.

Tras escuchar a las y los participantes, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez consideró que aun cuando se han registrado avances en la apertura de estos temas, el machismo y discriminación sigue prevaleciendo. “Por eso me conmueve ver a la niñez y a la juventud hablar abiertamente sobre los temas de orientación sexual, algo que no era común en el pasado”, afirmó.

En el evento también se contó con la participación del secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, Gonzalo Prado Álvarez, así como integrantes del órgano consultivo del SIPINNA.

Avalan en Comisión del Congreso exhorto para generación de empleos en la región de Coxcatlán

– Se pretende impulsar la atracción de inversiones y proyectos de emprendimiento, ante la huelga en el Ingenio de Calipam

La Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social del Congreso del Estado avaló el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado para que, en coordinación con los municipios de Ajalpan, Altepexi, Coxcatlán, Zinacatepec, San Gabriel Chilac y San José Miahuatlán, promuevan la generación de fuentes de empleo, la atracción de inversiones y el impulso de proyectos de emprendimiento.

Durante el análisis de la propuesta legislativa, el diputado preopinante del exhorto, Rosalío Zanatta Vidaurri, señaló que ante la huelga en el Ingenio de Calipam, que inició en diciembre de 2024, es importante que las personas que habitan esa región accedan a oportunidades laborales que coadyuven a satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida.

APRUEBAN ACUERDO PARA QUE SE CUMPLA CON “LA LEY SILLA”

Por otra parte, las y los integrantes del órgano colegiado aprobaron el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, y a los Ayuntamientos y los Concejos Municipales de la entidad, a impulsar acciones de orientación y sensibilización sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo conocida como “Ley Silla”, a fin de garantizar su conocimiento, cumplimiento y aplicación efectiva en los centros de trabajo.

El acuerdo, presentado inicialmente por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, considera que la entrada en vigor de la denominada “Ley Silla”, que modificó los artículos 132, 133, 422 y 423 de la Ley Federal del Trabajo, representa un impacto positivo en la salud y bienestar de las y los trabajadores, que permanecen de pie durante un tiempo prolongado en su jornada laboral.

Cabe señalar que la Ley en mención obliga a las personas empleadoras a proveer asientos o sillas con respaldo para las personas trabajadoras en los sectores de servicio y comercio, para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico de sus labores.

A la sesión de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social asistieron las y los diputados: José Luis Figueroa Cortés, Rosalío Zanatta Vidaurri, Andrés Iván Villegas Mendoza, Ana Lilia Tepole Armenta y Elías Lozada Ortega.