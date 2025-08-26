Docentes de preparatorias BUAP recibieron capacitación en el CERN

Convivieron con alrededor de 500 profesores de 20 países, de julio a agosto

Desde Puebla

Seis docentes del nivel medio superior de la BUAP participaron en el Programa de Maestros en Español, de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) 2025, en Ginebra, Suiza, sede del Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más potente del mundo y en el cual se descubrió el bosón de Higgs en 2012.

Su asistencia a este programa anual que fortalece valores como la colaboración internacional, la equidad de género y el acceso a la ciencia como derecho universal, se dio por su trayectoria para promover entre los jóvenes el interés por la ciencia. Por ello, a su regreso se espera que compartan sus experiencias con los estudiantes, colegas y público en general, como embajadores de la ciencia y la Ingeniería; en particular, de la Física de Partículas y del CERN.

Los profesores de preparatorias de la BUAP que participaron son Evelia Teniza Tetlalmatzi, de la Urbana Enrique Cabrera Barroso; María del Pilar Victoria Arroyo Castillo, de la Regional Simón Bolívar; Eustaquio Reyes Hernández, de la Lázaro Cárdenas del Río; Ivonne Alejandra Toledo Nieto, de la Benito Juárez García; Sol María Hernández Hernández, de la 2 de Octubre de 1968; y Gladys Denisse Salgado Suárez, del Bachillerato Internacional 5 de Mayo.

En su opinión, esta experiencia tiene un impacto significativo en lo académico, ya que retornan con una nueva visión de la ciencia y con materiales, ideas y motivaciones que enriquecen su práctica docente. Algunos se convierten en líderes en sus comunidades escolares, organizan ferias científicas, clubes de ciencia y proyectos interdisciplinarios.

Durante su estancia -en la cual convivieron con cerca de 500 profesores de 20 países de julio a agosto- los profesores acudieron a conferencias impartidas por científicos que trabajan en investigación de frontera, a talleres prácticos y visitas guiadas a los experimentos e instalaciones del CERN. Los temas abordados fueron Física de Partículas, aceleradores, computación científica y comunicación de la ciencia. Con ello adquirieron herramientas que enriquecerán su práctica docente y promoverán la enseñanza de la ciencia.

Gladys Denisse Salgado Suárez, profesora del Bachillerato Internacional 5 de Mayo, expresó que esta estancia además de acercarlos a la Física de Partículas, les permitió fortalecer su práctica docente, al vincular disciplinas como tecnología, Ingeniería, Física y Matemáticas, así como fomentar redes de colaboración internacional para intercambiar experiencias pedagógicas, recursos y proyectos.

“Fue una oportunidad única que me permitió enriquecer mis conocimientos científicos, actualizar estrategias y establecer lazos de colaboración. A la par, constituye un compromiso para llevar esta experiencia hacia mis estudiantes y motivarlos a incursionar en la ciencia, ya que los participantes en estos proyectos son alumnos de licenciatura y posgrado”, comentó Salgado Suárez, egresada del Doctorado en Matemáticas de la BUAP, quien por su investigación de tesis recibió en 2018 la distinción Sofía Kovalevskaia, de la Fundación Kovalevskaia y la Sociedad Matemática Mexicana.