Gobierno de Puebla da resultados a familias de desaparecidos

– El gobierno de Alejandro Armenta fortalece el trabajo de la Comisión de Búsqueda con acciones concretas y un diálogo constante para respaldar a las madres que buscan a sus seres queridos.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.— La búsqueda de personas desaparecidas en Puebla dejó de ser solo un tema institucional para convertirse en una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno, donde las voces de las madres buscadoras son escuchadas con seriedad y humanidad.

Durante las 4 reuniones de trabajo que se han llevado a cabo en apenas 256 días de este gobierno y ante decenas de mujeres que, día con día, continúan la búsqueda de sus hijos, a través de los colectivos de madres, el gobernador Alejandro Armenta ha reafirmado su compromiso de estar presente, no solo en los discursos, sino en el acompañamiento real.

A través de la Comisión de Búsqueda, encabezada por Juan Enrique Rivera Reyes, el gobierno estatal ha logrado avances importantes, reflejo de una estrategia que une esfuerzos de campo, gabinete y colaboración interinstitucional con fiscalías locales y federales. El trabajo ha sido constante y con enfoque integral, lo que permite localizar a personas incluso después de años de haber desaparecido.

Desde diciembre de 2024, la Comisión de Búsqueda ha registrado 427 personas desaparecidas; 371 han sido localizadas, 73 de ellas tras años de ausencia. Se han realizado más de mil 300 búsquedas en campo y más de 10 mil 800 acciones de gabinete, con colaboración de fiscalías estatales y federales.

El gobierno que preside Alejandro Armenta ha dejado claro que lo esencial es el rostro y la historia detrás de cada nombre. Por ello, se ha reforzado la capacitación del personal, se han atendido observaciones de los colectivos y se han abierto canales de comunicación permanentes. También se han fortalecido espacios de atención para mujeres y familias afectadas por la violencia.

Por su parte, las Madres Buscadoras de colectivos como la de “Voz de los Desaparecidos”, han resaltado la importancia de que la voluntad vaya acompañada de profesionalismo y continuidad. “La esperanza no basta sin resultados concretos”, dijo. Otros familiares, han llamado a poner la sensibilidad humana al centro de todo procedimiento.

El gobernador escucha y se ha comprometido a preservar y tener al personal capacitado, asegurar recursos y programar reuniones constantes para evaluar lo avanzado y corregir lo pendiente.