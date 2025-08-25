Este año, FGE ha iniciado 2 mil 641 carpetas de investigación por presuntos delitos contra mujeres

Erika Méndez

Este año, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ha judicializado 120 denuncias por delitos cometidos contra mujeres, reveló Karla Salas Sánchez, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.

En conferencia de prensa, señaló que dichas carpetas se han derivado de las atenciones brindadas en las Casas Carmen Serdán, que desde su apertura han atendido a 8 mil 370 féminas e iniciado 2 mil 641 carpetas de investigación.

Dijo que tras las denuncias han emitido 2 mil 266 medidas de protección, priorizan la seguridad y bienestar de quienes se encuentran en riesgo.