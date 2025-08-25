Mujer falleció atropellada en la zona del IMSS Margarita

Desde Puebla
Mujer perdió la vida atropellada por unidad de la ruta 44 A, al intentar cruzar la calle a la altura del IMSS de La Margarita en Puebla capital.
Según testigos, el semáforo se encontraba en verde.
El conductor de la unidad fue detenido por elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana.
Se desconoce la identidad de la victima.
