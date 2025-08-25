Posiciones Liga MX: Así queda la tabla tras la Jornada 6

EXCELSIOR

Terminó la actividad de la Jornada 6 correspondiente al Apertura 2025 de Liga MX, donde Rayados de Monterrey se consagró como nuevo líder, mientras que Puebla cayó a la última posición de la tabla general; así marcha cada uno de los lugares.

Durante el fin de semana se disputaron 9 partidos, en los cuales se anotaron un total de 30 goles; el encuentro entre Xolos y Chivas fue el que más tantos registró.

Estos fueron los

resultados en la Jornada 6

del Apertura 2025 de Liga MX:

– FC Juárez 2-1 Santos.

– Querétaro 3-2 Atlético San Luis.

– Xolos 3-3 Chivas.

– León 1-1 Pachuca.

– Monterrey 3-0 Necaxa.

– Mazatlán 2-2 Tigres.

– Cruz Azul 1-0 Toluca.

– Pumas 0-0 Puebla.

– Atlas 2-4 América.

Tras los marcadores anteriores, así marchan las 18 posiciones en la tabla general del Apertura 2025 de Liga MX, donde únicamente los 10 primeros se mantendrán con opciones de coronarse en el certamen:

1. Monterrey / 15 puntos (+6 diferencia de goles).

2. América / 14 (+7).

3. Cruz Azul / 14 (+6).

4. Pachuca / 13 (+6).

*5. Tigres / 10 (+7).

6. Toluca / 10 (+4).

7. Xolos / 9 (+1).

8. FC Juárez / 8 (-1).

9. León / 7 (-4).

10. Atlético San Luis / 6 (-1).

11. Santos / 6 (-1).

12. Mazatlán / 6 (-1).

13. Pumas / 6 (-2).

14. Necaxa / 5 (-4).

15. Atlas / 5 (-6).

*16. Chivas / 4 (-2).

17. Querétaro / 4 (-5).

18. Puebla / 4 (-10).

* Tigres y Chivas mantienen

Play-in A / (7º) Xolos Vs FC Juárez (8º)

El primer encuentro de Play-in en busca de llegar a unirse a los seis conjuntos que obtuvieron su boleto directo a los Cuartos de Final se disputaría entre conjuntos fronterizos en la cancha del Estadio Caliente.

El ganador de este compromiso enfrentaría al sublíder (América) en la siguiente ronda, mientras que el perdedor contaría con una última oportunidad frente al ganador del Play-in B.

Play-in B / (9º) León Vs Atlético San Luis (10º)

Desde la cancha del Estadio Nou Camp, James Rodríguez y León recibirían al Atlético San Luis por no ser eliminados del certamen.

El ganador de este cotejo se enfrentará al perdedor del Play-in A y, tras este duelo, se definirán los 8 clasificados a la Fiesta Grande del Apertura 2025. Además, se confirmarán los 4 cruces para los Cuartos de Final.