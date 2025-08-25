Entra en funciones la Comisión de Auscultación para la nominación de candidatos a la Rectoría BUAP

Este 25 y 26 de agosto, valorará las opiniones de apoyo a favor de quien busque ocupar el cargo

Desde Puebla

Como lo marca la normativa universitaria, este 25 y 26 de agosto se lleva a cabo el proceso de auscultación para la nominación de candidatos por parte de la Comisión de Auscultación, encargada de recibir y valorar las opiniones de apoyo en favor de quien busque ocupar el cargo de titular de la Rectoría de la BUAP.

Esta comisión está integrada por trece personas: dos autoridades personales de unidad académica, Jorge Luis Castillo Durán y Felipe Pérez Rodríguez; dos miembros del personal académico, Amira del Rayo Flores y Jaime Rebollo Vázquez; dos representantes del alumnado, Nahomi Mendoza Ramírez y Xavier Capetillo Rodríguez; y un representante no académico, Ivett Ortega Méndez.

Así también, por representantes de consejos por funciones, como el de Investigación y Estudios de Posgrado, con los doctores Amado Torralba Flores e Israel León O´Farril; el de Docencia, Ángel Xolocotzi Yáñez y María Gutiérrez Barona; y el de Extensión y Difusión de la Cultura, Luz María Salvatori González y José Luis Hernández Ameca.