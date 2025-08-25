Tres muertos y 26 heridos, saldo del accidente del camión de Futura en Huauchinango

* Una mujer murió en el lugar, otra perdió la vida en un hospital de la zona y una más en helicóptero.

Desde Puebla

HUAUCHINANGO, Pue.- Una tragedia enlutó la mañana del pasado sábado a la Sierra Norte de Puebla en el Libramiento de la Carretera Federal 130 México-Tuxpan, en Huauchianngo, cuando un autobús de la línea Futura, número económico 3103 con destino hacia la Ciudad de México, se precipitó hacia un barranco y donde provocó un saldo de tres personas fallecidas con al menos 26 pasajeros lesionados, varios de ellos de gravedad.

Este accidente se suma a los múltiples en la región en los últimos meses, áprincipalmente en la carretera 132D conocida como «autopista México-Tuxpan» y que dejan en evidencia la falta de vigilancia, precaución y malas condiciones de la vía, amén de vehículos conducidos con exceso de velocidad frente a la peligrosidad al circular en estos distintos tramos carreteros entre las sinuosas vías que atraviesan la Sierra Norte de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo salió desde la Central Camionera, en Huauchinango, con corrida de las 08:55 hacia la ciudad de México. Sin embargo y por lo visto, a unos tres kilómetros de distancia, sobre este sinuoso libramiento carretero, la pesada unidad al salió de una pronunciada curva perdió su estabilidad se «acostó» sobre la cinta asfáltica y la inercia la llevó a deslizarse y precipitarse sobre la barra de contención, que, al ceder por el peso, permitió que el autobús cayera a un barranco de unos 30 grados de inclinación dando volteretas hasta el fondo, quedando acostado sobre su lado derecho a cuando menos 30 metros de profundidad y en su trayecto causara muerte y diversas lesiones al pasaje que rebotaba al interior del mismo.

En este recorrido y de manera instantánea, Magali V. M., de 38 años de edad perdió lamentablemente la vida y tras las operaciones de rescate una persona más falleció en la clínica hospital del ISSSTE en Huauchinango, con lo que, hasta ese momento, aumentaba a dos el número de víctimas mortales.

Posteriormente, se reporta que una joven de 21 años, con trauma severo y amputación de ambas extremidades fue trasladada de urgencia vía aérea a un hospital de la ciudad de Puebla, debido a la gravedad de sus lesiones.

A bordo de la unidad aérea se reportó había perdido la vida debido, precisamente, a la gravedad de estas lesiones sumándose así la tercera víctima mortal de este accidente.

El resto de los heridos fueron atendidos, a priori, en el lugar de los hechos, por personas caritativas que por allí circulaba y bajaron de sus vehículos, para auxiliar en lo que se pudiera y posteriormente los paramédicos se encargaron de esa labor.

Los más afortunados fueron rápidamente trasladados a distintos nosocomios, principalmente al Hospital General de Huauchinango, a la clínica hospital del ISSSTE y a la Clínica de PEMEX, mientras las operaciones de rescate continuaban.

Cabe mencionar ue el conductorde la unidad fue asegurado y se encuentra en calidad de detenido hasta se concluyan inspecciones y peritajes por el accidente.

Lista oficial de lesionados

Ingresados al Hospital General de Huauchinango: Cristian Eduardo Díaz Gutiérrez; Abelino García Sosa; Yovani Onofre Salas; María de Lourdes Sánchez; Alejandro Jiménez Ramón; Dayana o Mariana Jiménez Sánchez; Norma Alicia Ramírez González; Germán Luna Márquez; Ofelia Téllez Cruz (embarazada); María Fernanda Mendoza Castro; Lucila Castro Ávila; José Alfredo Garrido Pérez; Angelina Moreno Aguirre; Agustina Hernández Hernández; Isabel Pérez Luna; Abel Pérez Luna; y Aida Vázquez Hernández.

Ingresados al Hospital del ISSSTE en Huauchinango: Óscar Pérez Chávez; Sherlin Velázquez Amador; Madeley Ivone Bautista Batalla; María Elena Fernández Barrallo; Asención Cruz Mariano; Ángel Téllez Mendoza; Honoria Castro Ávila; Amado Germán Martínez Martínez; y Silvia Ortega Amador.

Se sabe que además otros lesionados fueron trasladados a clínicas en Xicotepec, aunque sus nombres no fueron precisados en el parte oficial.