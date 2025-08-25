Desde el Congreso del Estado,Tonantzin Fernández promueve la milenaria Feria de Cholula

*La presidenta municipal estuvo acompañada de las diputadas Angélica Alvarado y Nay Salvatori*

Desde Puebla

*25 de agosto, 2025. San Pedro Cholula, Pue.-* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, mantiene firme su compromiso con preservar y potenciar las tradiciones que le dan identidad al municipio.

Bajo esa premisa, la presidenta municipal acudió al Congreso del Estado para promocionar la Feria de Cholula, la cual llega a su edición 75 y se llevará a cabo del 29 de agosto al 15 de septiembre en la Plaza de la Concordia y el Zócalo cholulteca.

Al respecto, comentó que su administración ya se encuentra afinando detalles para el arranque de la feria y afirmó que la seguridad está garantizada para los locales y visitantes, implementando acciones conjuntas con el Estado y la Federación en materia de operativos y acciones disuasivas.

Asimismo, detalló que, además del foro artístico, también se llevarán a cabo actividades culturales, tales como el trueque, el cual, en esta ocasión, tendrá una duración de 2 días, 7 y 8 de septiembre, con la finalidad de potenciar esta milenaria tradición y apoyar a los artesanos y productores locales.

En conjunto, las diputadas locales Angélica Alvarado y Nay Salvatori reconocieron a Tonantzin Fernández por darle identidad a México, a través de la protección de las tradiciones milenarias de Cholula y se sumaron a la invitación a todos los poblanos y turistas para visitar San Pedro Cholula durante sus días de feria y disfrutar de las actividades, gastronomía y cultura del municipio.