Con programa “Mi Historia Mi Mochila” entregan más de 200 mochilas a diferentes alumnos de Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota Puebla a 25 de agosto de 2025.- El Gobierno Municipal de Amozoc encabezado por el presidente Severiano de la Rosa Romero realizó la entrega de más de 200 mochilas escolares a estudiantes de distintos niveles educativos, como parte del programa “Mi Historia, Mi Mochila”, una acción que busca incentivar y respaldar la educación de la niñez y juventud.

Esta iniciativa fue posible gracias al apoyo de Eurípides Flores, Titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación de la SEP Federal, con quien se continúa fortaleciendo al municipio a través de la educación.

Durante su participación, Eurípides Flores destacó que, siguiendo la visión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, del Gobernador Alejandro Armenta y del Secretario Mario Delgado, se trabaja para que la educación sea un derecho y no un privilegio.

Asimismo, subrayó que las mochilas, las becas y el apoyo a las familias son parte de un gobierno que le da al pueblo lo que por justicia le corresponde.

Por su parte, el Presidente Municipal afirmó que estas acciones buscan motivar a las y los jóvenes a continuar sus estudios con entusiasmo, al mismo tiempo que apoyan la economía de las familias, ya que el gasto que ahora se ahorran puede destinarse a otras necesidades del hogar. Reiteró además que este programa permitió mantener la cercanía con vecinos de colonias, inspectorías y juntas auxiliares que resultaron beneficiados con este respaldo.

Al finalizar agradeció a Eurípides Flores y a los empresarios que se sumaron a esta causa. Así con estas acciones con trabajo firme y cercano a la gente el H. Ayuntamiento de Amozoc 2024-2027 trabaja en beneficio de su municipio.