Nombran a estudiante del doctorado en Física Aplicada de la BUAP Run Manager del Experimento ALICE del CERN

Debido a su destacada participación en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), en Ginebra, Suiza, el estudiante del Doctorado en Física Aplicada de la BUAP, Yael Antonio Vásquez Beltrán, fue nombrado ALICE-LHC Run Manager, lo que le confiere la tarea de coordinar la toma de datos de los 13 detectores del Experimento ALICE (A Large Ion Collider Experiment), durante dos semanas de agosto.

“Me siento muy orgulloso y contento que confíen en mí esta gran responsabilidad”, expresó el alumno del tercer año del citado posgrado de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, quien inició su colaboración en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN -el acelerador de partículas más grande del mundo- en 2019.

Como Run Manager, Yael Antonio Vásquez Beltrán supervisa la toma de datos del Experimento ALICE, uno de los cuatro que conforman el LHC, lo que implica coordinar e instruir a cada grupo de trabajo en la toma de datos; es decir, recopilar la información de cada uno de los detectores mientras ocurren las colisiones de partículas.

Desde el inicio de sus estudios de posgrado en la BUAP, Yael ha tenido una participación sobresaliente en la construcción e instalación de sistemas de detección en ALICE, principalmente en los detectores ADD (ALICE Diffraction Detector) y FDD (Forward Diffractive Detector).

Originario de Orizaba, Veracruz, actualmente desarrolla su tesis para obtener el grado de doctor en Física Aplicada, bajo la supervisión de los doctores Mario Rodríguez Cahuantzi y Arturo Fernández Téllez, sobre un tema de gran interés para el CERN: el detector Identificador de Muones (MID) dentro del proyecto de actualización del experimento ALICE. Este dará paso a ALICE-3, previsto para entrar en operación en 2035, con una configuración completamente nueva: más compacto y ligero, con un alcance angular ampliado, capacidades avanzadas de identificación de partículas y orientado a explorar con una precisión sin precedentes la física del plasma de quarks y gluones.

