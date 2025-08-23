Más de 12 mil poblanas llamaron al 911 en los primeros seis meses del año 

Erika Méndez

Más de 12 mil poblanas llamaron al 911 en los primeros seis meses de 2025, de acuerdo con las estadísticas reveladas por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

La violencia familiar y de pareja fueron los principales motivos de las alertas de mujeres, que registraron 8 mil 211 y 3 mil 984 llamadas, respectivamente.

Sumado a ello, hubo 290 peticiones de auxilio por acoso y hostigamiento, 120 por abuso sexual y 54 por el delito de violación.