Acapulco está de pie tras estragos de huracanes Otis y John: Sheinbaum

Excelsior
Al encabezar el abanderamiento del Marinabus, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el Puerto de Acapulco está recuperándose de los estragos de los huracanes Otis y John.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, destacó que “Acapulco está de pie” y el proyecto Acapulco se Transforma Contigo, es un símbolo del compromiso del Gobierno de México para ayudar al estado tras los estragos de los huracanes.
Inaugura el Marinabus
Recordó que tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como su actual Gobierno intervinieron para levantar el Puerto de Acapulco y las zonas afectadas por el huracán Otis y Jonh, respectivamente.
“Desde ese momento dijimos con claridad ‘Acapulco no está solo’ y para demostrarlo lanzamos el programa Acapulco se transforma contigo, una estrategia integral para levantar este puerto, no solo reconstruyendo lo perdido, sino también, abriendo la puerta a un futuro mejor”, exclamó.
Rehabilitación y reconstrucción
La jefa del Ejecutivo explicó que en 11 meses más 250 mil viviendas recibieron apoyo directo para su rehabilitación y reconstrucción, escuelas dañadas fueron reparadas, hospitales, clínicas y centros de salud.
Además de la limpieza y desazolves de canales pluviales en la bahía, construcción del cruce acueducto Papagayo II, la principal fuente de abastecimiento de agua de Acapulco, entre otras acciones para evitar las inundaciones y contaminación.
You may also like
-
Por estas razones podrías NO obtener tu licencia de conducir en Puebla
-
Autobús se sale de la carretera y termina en un barranco de Huauchinango
-
¡Deje su lancha o tabla de surf fuera de casa! seguirán las lluvias y los baches en Puebla capital
-
Lluvia como ‘diluvio’ deja 2 personas sin vida en Querétaro
-
Reconoce Tonantzin Fernández a bomberos de San Pedro Cholula y la zona conurbada