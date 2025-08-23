Acapulco está de pie tras estragos de huracanes Otis y John: Sheinbaum

Excelsior

Al encabezar el abanderamiento del Marinabus, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el Puerto de Acapulco está recuperándose de los estragos de los huracanes Otis y John.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, destacó que “Acapulco está de pie” y el proyecto Acapulco se Transforma Contigo, es un símbolo del compromiso del Gobierno de México para ayudar al estado tras los estragos de los huracanes.

Inaugura el Marinabus

“Acapulco está de pie, y su recuperación es un mensaje de esperanza a todo el país, ningún desastre es más fuerte que la voluntad de un pueblo unido con su gobierno. Hoy inauguramos el Marinabus y celebramos que el Puerto está vivo, lleno y de futuro”, resaltó.

Recordó que tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como su actual Gobierno intervinieron para levantar el Puerto de Acapulco y las zonas afectadas por el huracán Otis y Jonh, respectivamente.

“Desde ese momento dijimos con claridad ‘Acapulco no está solo’ y para demostrarlo lanzamos el programa Acapulco se transforma contigo, una estrategia integral para levantar este puerto, no solo reconstruyendo lo perdido, sino también, abriendo la puerta a un futuro mejor”, exclamó.

Rehabilitación y reconstrucción

La jefa del Ejecutivo explicó que en 11 meses más 250 mil viviendas recibieron apoyo directo para su rehabilitación y reconstrucción, escuelas dañadas fueron reparadas, hospitales, clínicas y centros de salud.

Además de la limpieza y desazolves de canales pluviales en la bahía, construcción del cruce acueducto Papagayo II, la principal fuente de abastecimiento de agua de Acapulco, entre otras acciones para evitar las inundaciones y contaminación.