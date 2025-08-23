Último oro para México en Panamericanos Junior

Excelsior

Con el impulso de Diego Villalobos, la nueva generación de sirenas mexicanas consiguieron la medalla de oro en el equipo mixto de natación artística, en los II Juegos Panamericanos Junior, en Asunción, Paraguay.

El equipo conformado por Camila Argumedo, Nayeli Mondragón, Fernanda Carmona, Carolina Arzate, Victoria Delgado, Citlali Nuño, Daniela Ávila, Jacqueline Méndez y Diego Villalobos, recién medallista en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos, en Singapur, se adueñaron de la imponente alberca del Comité Olímpico Paraguayo en último día de actividades de la justa continental.

En la modalidad de rutina acrobática, el equipo mixto mexicano consiguió 194.9850 puntos y sumó un total de 722.2850 en sus tres rutinas, casi 50 puntos de diferencia respecto al segundo lugar que fue Estados Unidos con un total de 672.5656; mientras que el bronce fue para Chile con un total de 634.0476.

“Estoy cansado, pero no le puedo fallar a las niñas, voy con mucha ilusión y ganas de poder llevarnos una presea en estos juegos”, señaló Villalobos antes de partir a los Panamericanos Junior.

Para la Delegación Mexicana, la medalla de oro en natación artística fue la última en conseguirse en estos juegos. Fueron 29 oros, 45 platas y 55 bronces para un total de 129 preseas que lo ubicaron en la cuarta posición del medallero, por debajo de Brasil, Estados Unidos y Colombia.