Mantiene Puebla desarrollo turístico con prosperidad compartida: Laura Artemisa

– Destacan trabajo de las y los productores de berries en Huejotzingo

Desde Puebla

Al participar en la inauguración de la sexta edición de la Feria de las Berries en Huejotzingo, la diputada presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, resaltó las acciones realizadas por las administraciones municipal, estatal y federal para que en Puebla haya desarrollo turístico con una visión de prosperidad compartida.

En su mensaje, destacó el esfuerzo que han realizado las y los productores en el municipio de Huejotzingo para la realización de esta Feria, que representa una oportunidad de conocer las maravillas del Estado.

“Hoy hay muchos apoyos por parte del Gobierno del Estado, el gobernador Alejandro Armenta, está muy pendiente para que esta prosperidad compartida que nuestra presidenta ha visualizado, pueda llegar a los productores, pero, sobre todo, se le pueda dar ese desarrollo turístico. Tenemos tantas maravillas en México, en Puebla y en Huejotzingo”, señaló.

En tanto, el presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís Valles, indicó que esta Feria es posible gracias al esfuerzo de todas y todos los habitantes de la junta auxiliar de San Diego Buenavista, que albergará el encuentro del 21 al 24 de agosto.

Durante el evento estuvieron presentes la diputada Ana Laura Gómez Ramírez y el diputado Pável Gaspar Ramírez; la legisladora federal, Vianney García Romero; la senadora Lizeth Sánchez García y el subsecretario de Desarrollo Turístico, Carlos Márquez Pérez.