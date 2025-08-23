Activan plan DNIII tras lluvia que dejó dos muertos en Querétaro

Excelsior

Tras una tormenta atípica que azotó por más de ocho horas la zona norte de la ciudad de Querétaro y los municipios conurbados de Corregidora y El Marqués, personal del Ejército mexicano desplegó el operativo DNIII de apoyo a la población.

La intensa lluvia provocada por la ruptura y desbordamiento del dren pluvial de Peñuelas, dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas, viviendas inundadas, vehículos dañados y calles severamente afectadas.

Las delegaciones Epigmenio González y Félix Osores Sotomayor fueron las más afectadas, especialmente colonias como Menchaca I, Carrillo Puerto, Lomas de San Pedrito Peñuelas, San Pedrito Peñuelas I, El Sabino y Peñuelas. En estas zonas, el agua ingresó a los domicilios, causando la pérdida de muebles, ropa y electrodomésticos.

En la colonia Peñuelas, la red de drenaje colapsó debido a la acumulación de basura, reventando las tuberías subterráneas y dejando calles, como Obreros, completamente destruidas.

La Clínica 9 del IMSS, en Carrillo Puerto, también resultó inundada, al igual que el Centro de Empoderamiento para las Mujeres del municipio de Querétaro, cuya inauguración estaba prevista para el 25 de agosto.

La Dirección de Protección Civil del Municipio de Querétaro confirmó la muerte de dos personas, un hombre y una mujer, quienes fueron arrastrados por la corriente en la colonia Peñuelas.

El cuerpo de la mujer fue localizado sobre la avenida Paseo Constitución, detrás del Parque Querétaro 2000, mientras que el del hombre fue encontrado en el camellón de la intersección entre Avenida Plateros y Paseo de la Constitución. Hasta el momento, ambas víctimas permanecen en calidad de desconocidas.

En la colonia Villas de Santiago, al norte de la ciudad, se logró rescatar con vida a dos personas que estaban siendo arrastradas por el agua.

Videos captados por vecinos muestran dramáticas escenas de rescates, entre ellas a dos mujeres que avanzaban “a gatas” por la orilla de un dren pluvial para evitar caer al agua. En Juriquilla, un conductor tuvo que abandonar su vehículo varado y parcialmente sumergido para evitar ahogarse.

De acuerdo con el secretario de Obras Públicas de Querétaro, Pío X Salgado Tovar, la precipitación fue “atípica”, alcanzando un volumen de 146 milímetros por segundo, una cifra que calificó como inédita en su experiencia.

Por su parte, el ayuntamiento de Querétaro informó que la medición oficial fue de 80 milímetros por metro cuadrado (mm/m².), cuando una lluvia fuerte normalmente no supera los 30 mm/m².

Mientras que los municipios de Corregidora y El Marqués también reportaron severas inundaciones en viviendas y vialidades. Desde la noche del viernes se habilitaron albergues temporales para las personas que perdieron temporalmente sus hogares.