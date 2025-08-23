Avanza en Puebla construcción de Vivienda para el Bienestar

Excelsior

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Edna Elena Vega Rangel, realizó una visita al Módulo de Registro del Programa “Vivienda para el Bienestar” en Puebla, en compañía del secretario de Bienestar estatal, Javier Aquino Limón.

Durante el recorrido, los funcionarios supervisaron los avances de un conjunto habitacional que contempla mil 160 viviendas cerca de la “Capital de la Tecnología y Sostenibilidad”.

Destacaron que la primera etapa del proyecto, con 240 viviendas, estará concluida en enero de 2026, lo que marcará un paso fundamental en el desarrollo ordenado y sustentable de la región.

Además, los servidores públicos realizaron el análisis de los predios en el municipio de Esperanza.

Las autoridades explicaron que “Por amor a Puebla”, es un proyecto que representa un polo de desarrollo estratégico para el estado, alineado al Plan México, que busca fortalecer la infraestructura habitacional, impulsar el bienestar de las familias y detonar oportunidades de crecimiento económico con enfoque en sostenibilidad e innovación.

De esta forma, el Gobierno de Puebla que encabeza Alejandro Armenta, en coordinación con la Federación y la administración de la capital poblana, refrendó su compromiso para consolidar el Plan de Vivienda como un referente nacional en desarrollo urbano, con equidad y justicia social, para elevar la calidad de vida de la población.