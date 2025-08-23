Un motociclista murió y otros dos  heridos en la autopista México–Tuxpan

Abelardo Domínguez

La tarde de este sábado, un trágico accidente se registró sobre la autopista México–Tuxpan, a la altura de La Ceiba, donde tres motociclistas quedaron tendidos sobre el asfalto.

Uno de los conductores perdió la vida, mientras dos más resultaron con heridas de gravedad, incluso fracturas expuestas.

Las víctimas, originarias del estado de Veracruz, fueron identificadas como:

Rubén Méndez Pérez – Lesión expuesta

Cristina Santiago García- Fractura en pierna derecha y costillas

Iván Santiago García – Fallecido

Las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.