El Cine de Horror toma la pantalla de Canal Veintidós a través de Macabro

Muestra de cortometrajes pertenecientes a la XXIV edición de MACABRO

Estreno: sábado 23 de agosto, a las 21:00 horas, por la señal 22.1

En este mes, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, MACABRO, celebra su XXIV edición, de la cual el Canal de las Culturas de México se vuelve una ventana más con el estreno de un programa de cortometrajes a mano de creadores mexicanos, quienes proponen nuevas narrativas en este género cinematográfico.

El sábado 23 de agosto, a las 21:00 horas, la muestra comenzará con El vocho del averno (2025), de Gerardo Oñate, una cinta que recorre las calles del antes Distrito Federal, donde un incauto aborda un taxi, sin sospecha alguna de que el chofer lo llevará al infernal destino que merece. Al terminar, sigue Arena Sangrienta: Nuevo Testamento (2025), un corto en el que Alejandro Aguirre Tanús muestra a un héroe del pasado, quien, marcado por las cicatrices del tiempo, es invocado desde el exilio del olvido; se trata del eco de una profecía ancestral que, oculta entre las sombras y bajo el resguardo de un aquelarre de vampiras eternas, resuena con fuerza en su destino.

Después, se transmitirá Impronta (2024), de Rafael Martínez-García, un cortometraje que aborda el problema de las desapariciones forzadas; en él, se presenta a Alicia, una mujer que utiliza “Impronta”, un servicio que le permite visitar tres minutos de su pasado, con la intención de revivir la última vez que habló con su hija desaparecida. Finalmente, la muestra concluye con Viejo Pozo (2024) de Andrés Covarrubias, película protagonizada por Susana, una niña de 10 años que vive con su padre en una cabaña ubicada en las montañas veracruzanas, en medio de una tranquilidad amenazante. Todo cambia cuando Susana cae en un viejo pozo, pues con ello descubre un oscuro y desgarrador secreto sobre su familia.

La audiencia podrá disfrutar de esta experiencia cinematográfica, a través de la señal 22.1, y por streaming en el portal de la televisora.

