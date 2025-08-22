Buena actuación del piloto mexicano Max Santana, en ROK Cup Italia

Staff/RG

El campamento europeo continúa para el joven piloto mexicano, Max Santana, teniendo una participación interesante en ROK Cup Italia, logrando una remontada importante en la pista de Franciacorta.

Con solo 9 años de edad, el mexicano Max Santana, se encuentra realizando un intenso campamento que le ha permitido seguir su desarrollo en el mundo del kartismo, llevando ya 3 semanas de entrenamiento en el Kidix Driver Performance.

Su progreso ha sido importante, logrando llevar todo lo aprendido a la pista en días pasados al tener una participación destacada en ROK Cup Italia, al cual acudió en la categoría Mini ROK U10.

Nada sería sencillo, la calificación representaba un reto importante para Max, obteniendo el sitio 28 desde el que debería gestar una recuperación de posiciones para obtener el resultado ideal de acuerdo a sus objetivos.

La carrera sería intensa, el mexicano iría avanzando vuelta a vuelta; sin embargo, incidentes constantes y banderas rojas, complicarían el mantener un impetuoso ritmo que le hacía remontar 14 lugares, haciendo de esta una prueba superada al finalizar en el sitio 16.

Ahora, Max Santana continuará en Europa, siguiendo con su preparación para tener esta misma semana sus últimos entrenamientos, concentrado al 100% en el kartismo y su crecimiento deportivo.