Descubre Atlixco desde las alturas: Ariadna Ayala te invita visitar el mirador de cristal en su segundo aniversario

Impulsado por la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, este espacio se ha consolidado como uno de los atractivos turísticos más emblemáticos de la región. Ubicado en el cerro de San Miguel, el mirador ofrece una vista panorámica inigualable del Popocatépetl, la Iztaccíhuatl y el valle de Atlixco, convirtiéndose en un sitio imperdible para quienes desean disfrutar de la riqueza natural, cultural y arquitectónica que distingue a este Pueblo Mágico.

El próximo 25 de agosto, el Mirador de Cristal cumple dos años de existencia, reafirmándose como un lugar que ha enamorado a cerca de un millón de visitantes locales, nacionales e internacionales.

Con un horario de 8:00 a 22:00 horas, es un plan perfecto para cualquier momento del día. Además, puedes consultar la agenda turística "Apasiónate por Atlixco 2025", que reúne festivales, actividades culturales, recreativas y experiencias únicas para toda la familia:

