¡Imparable violencia en Puebla capital y Cuautlancingo: Linchan a dos en El Nopalito!

Uno de los atacados murió en esta colonia limítrofe de ambos municipios

Desde Puebla

Un hombre murió linchado y otro resultó lesionado en los límites del municipio de Cuautlancingo con la junta auxiliar de la Ignacio Romero, Puebla.

Una motocicleta también fue incendiada.

CONFIRMAN FALLECIMIENTO

El Gobierno del Estado de Puebla condena enérgicamente los hechos ocurridos en la zona de El Nopalito, en los límites entre Puebla y Cuautlancingo, en donde dos hombres, señalados de presuntamente participar en el asalto a un comercio, fueron retenidos y agredidos por pobladores.

Ante la situación, de manera coordinada la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuautlancingo y elementos de la Secretaría de Marina procedieron conforme al Protocolo de Actuación para Casos de Intento de Linchamiento, y priorizaron la protección de la integridad física de las personas y la preservación del orden público.

En el lugar, lamentablemente uno de los masculinos perdió la vida, mientras que uno más fue rescatado y atendido por paramédicos para posteriormente ser puesto a disposición de las instancias correspondientes.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno subrayan que la justicia por propia mano no es el camino, e invitan a la ciudadanía a confiar en las instituciones responsables de la seguridad y la procuración de justicia.

Asimismo, se manifiesta total disposición para colaborar con las autoridades ministeriales a fin de esclarecer los hechos y proceder conforme a la ley.