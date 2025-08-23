Reconoce Tonantzin Fernández a bomberos de San Pedro Cholula y la zona conurbada

Staff/RG

Entregó reconocimientos y equipo a bomberos y paramédicos del municipio

22 de agosto, 2025. San Pedro Cholula, Pue. – El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, mantiene firme su compromiso con la Protección Civil y el trabajo incansable que realizan día a día las y los elementos que la integran.

En el marco del Día del Bombero, la presidenta municipal entregó reconocimientos a bomberos y paramédicos del municipio, así como calzado y uniformes, que serán de gran utilidad para el desempeño de sus labores diarias.

Asimismo, expresó su agradecimiento a los elementos de otros municipios como Cuautlancingo, San Andrés Cholula y Puebla, quienes han coadyuvado en distintas labores de Protección Civil, reiterando la disposición de su administración para seguir trabajando de manera coordinada ante cualquier emergencia en la zona conurbada.

Por su parte, el director de Protección Civil Municipal, Rodolfo Fierro, informó que del 15 de octubre de 2024 al 15 de agosto de 2025 se atendieron los siguientes casos:

299 incendios

199 fugas

92 rescates de personas y animales

295 inspecciones

6 explosiones

20 emergencias eléctricas

213 operativos

88 enjambres y panales

40 apoyos diversos

130 postes, árboles o cables caídos

144 servicios no efectivos

7 cursos impartidos

54 atenciones en otras categorías

Al respecto, Tonantzin Fernández subrayó que no hay un solo día en que su gobierno deje de reconocer y agradecer el trabajo que realizan los bomberos municipales. Recordó el aumento salarial otorgado a este cuerpo de emergencia y afirmó que vendrán más y mejores apoyos para fortalecer su labor.

Finalmente, acompañada por el titular de la Secretaría de Gobernación, Carlos Carrillo, y regidores del Ayuntamiento, participó en una comida con los elementos, quienes agradecieron a la administración municipal por ser una de las pocas que ha reconocido de manera puntual su trabajo, reiterando su compromiso con el municipio y con la ciudadanía.