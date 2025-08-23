Lluvia como ‘diluvio’ deja 2 personas sin vida en Querétaro

Excelsior

Dos personas sin vida fue el saldo que dejó la lluvia reportada la noche de este viernes en la ciudad de Querétaro.

De acuerdo con información de la coordinación de Protección Civil municipal, los cuerpos se localizaron desvanecidos en la zona de Peñuelas, aparentemente fueron arrastrados por aguas pluviales.

Ya no presentaban signos vitales

Tras la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó que las personas ya no presentaban signos vitales, por lo que se resguardaron las zonas y se dio parte a la Fiscalía General de Querétaro, que será la instancia que determine la causa de muerte y realice las investigaciones correspondientes.

Al lugar del hallazgo además acudió personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) quienes realizaron el levantamiento y traslado de los cuerpos de las víctimas a sus instalaciones a fin de esclarecer su identidad.

Los servicios de emergencia solicitaron a la población informarse por medios oficiales, resguardarse en lugares seguros y evitar cruzar cauces de agua.