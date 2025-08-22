Miembros de la Guarda Nacional dispararon contra jóvenes americanos que conducían un vehículo robado

Desde Puebla

Elementos de la Guardia Nacional realizaron disparos contra dos jóvenes de 19 y 14 años originarios de Estados Unidos, quienes iban en una camioneta con reporte de robo en el Parque Industrial Chachapa, en Amozoc, Puebla.

Conforme a los primeros reportes, se sabe que los masculinos hicieron caso omiso al alto de los agentes, que abrieron fuego contra ellos.

De los disparos, ambos resultaron lesionados en la oreja y mano y fueron trasladados a un hospital para su debida atencion medica.

La zona fue acordonada, con casquillos percutidos