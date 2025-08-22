Política Slider Principal

Ayuntamiento de Puebla, rebasado por los baches: PAN

By Redaccion2 / 22 agosto, 2025

María Huerta

Ante las lluvias constantes, la capital poblana se ha visto con mayor afectación en sus calles, por ello, el PAN reiteró su llamado a una estrategia de largo plazo para resolver la crisis de baches en Puebla capital.

A través de un comunicado, detallaron que la falta de planeación y las promesas incumplidas del ayuntamiento han profundizado un problema que afecta diariamente a miles de ciudadanos.

Acusaron que ha sido insuficiente el alcalde, Pepe Chedraui, quien en lo que va de su gobierno no ha podido dar solución al bacheo.

