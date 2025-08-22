¡El colmo!: Avientan dos cadáveres en pleno Centro Histórico de Puebla capital

Desde Puebla

Emplayados, con huellas de violencia, y una amenaza fueron abandonados dos cadáveres en inmediaciones del mercado 5 de Mayo, en pleno Centro Histórico de Puebla capital.

La madrugada de este viernes en la calle 3 Norte y la 16 Poniente.

Tras el reporte al 911 de algunas personas que pasaban por el lugar.

Elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana confirmaron dos cuerpos humanos envueltos en plástico transparente.

En el lugar tambien se encontró mensaje amenazante dirigido a un posible ajuste de cuentas contra la agrupación de comerciantes ambulantes de dirige Federico López “El Fede”, “Fuerza 2000”.