Cierre vial en la salida a la Vía Atlixcáyotl a la altura de Cúmulo de Virgo

Staff/RG
Por trabajos de la construcción de las escaleras eléctricas y elevadores para el puente peatonal en Vía Atlixcáyotl.
El @Gob_Puebla exhorta a las y los automovilistas a manejar con precaución.
Consulta la vía alterna.
Las molestias son temporales, los beneficios para siempre.
