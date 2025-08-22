Gobierno

Cierre vial en la salida a la Vía Atlixcáyotl a la altura de Cúmulo de Virgo

By Redaccion1 / 22 agosto, 2025

Staff/RG

Por trabajos de la construcción de las escaleras eléctricas y elevadores para el puente peatonal en Vía Atlixcáyotl.

El @Gob_Puebla exhorta a las y los automovilistas a manejar con precaución.

Consulta la vía alterna.

Las molestias son temporales, los beneficios para siempre.

