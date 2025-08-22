Plan de Acciones Inmediatas atenderá necesidades de la UAEMéx, aseguró la rectora

EL VALLE

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) presentó el Plan de Acciones Inmediatas (PAI), 140 días para la concordia y confianza universitaria, un instrumento con el que se pretende atender de manera rápida y eficiente las necesidades prioritarias de la comunidad auriverde.

Destacó que el PAI 140 días tiene el objetivo de identificar, acelerar la atención y dar respuesta a las necesidades prioritarias de la comunidad universitaria, alineándose con los Pilares de la Transformación Universitaria, con miras a que las acciones realizadas contribuyan a mejorar las condiciones de todos los integrantes de la comunidad.

“Todas las demandas de la comunidad universitaria, particularmente las del estudiantado, serán atendidas; están incluidas en esta Plataforma de seguimiento, que a partir de mañana podrá ser consultada por toda la sociedad. Se trata de un ejercicio de transparencia sin precedentes, ya que cualquier persona podrá ingresar, revisar las demandas establecidas por espacio académico y dar seguimiento a su atención y cumplimiento. La mejor forma de reconstruir la confianza es dando certeza y claridad sobre lo que hacemos y cómo avanzamos”, dijo.

La metodología del PAI, afirmó que está sustentada en los pliegos petitorios de los colectivos estudiantiles y de la comunidad universitaria, beneficiando a 55 espacios académicos. Las solicitudes se clasificaron según su temática de impacto, costo, tiempo de ejecución, dependencia responsable y sector beneficiado. De un total de 2,320 peticiones, 920 corresponden al corto plazo y serán atendidas durante los 140 días, mientras que las restantes se atenderán progresivamente en mediano y largo plazo.

Para dar seguimiento a los compromisos con la comunidad universitaria, la Secretaría de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, Mercedes Portilla, se encargará de detallar su operación próximamente.

También, la rectora anunció la creación de la Coordinación de Atención a la Comunidad Estudiantil, que responde a la demanda de un espacio directo, sin intermediarios, para la presentación de ideas, propuestas y acciones transformadoras para la comunidad. Se informó que Rosalinda Conzuelo Gutiérrez será la encargada de esta nueva coordinación, estableciendo un esquema de atención ágil y directo, de estudiantes para estudiantes. Rosalinda es maestrante en Estudios de la Universidad y ha sido una universitaria destacada con amplia experiencia laboral, lo que asegura un liderazgo cercano y efectivo.