Video: Acusan a Karina Romero de negarse a respetar la ley en una orden de desalojo

El representante legal del terreno invadido en Covadonga perteneciente a la Fundación Julita y Antonio IAP, Jesús González Schmal, acusó el incumplimiento del ayuntamiento de Puebla en el desalojo total de invasores desde 2023.
Pide el apoyo de gobierno del estado, exige aplicar la ley. Acusan de violaciones legales a la secretaría de Desarrollo Urbano municipal, Karina Romero Sainz.
