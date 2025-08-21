Video: Recuperan en la zona Puebla-Tlaxcala un tractocamión robado

Desde Puebla
Elementos de la policía estatal asegurarin un tractocamión con reporte de robo en los límites de Puebla y Tlaxcala.
Iban a descargarlo en una bodega.
You may also like
-
Mujer inconsciente en el centro de Huauchinango
-
“Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana”; Sheinbaum presume máximo histórico de inversión directa de 34.2 mmdd
-
Muere Xava Drago, vocalista de Coda, tras luchar contra el cáncer de estómago
-
Marcos Montero se integra a “Mi verdad oculta” en donde dará vida a Tomás, el alcalde del pueblo
-
“La pensión” es el cuarto sencillo promocional del nuevo EP de Mariana Ochoa