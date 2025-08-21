Sección Principal Vídeos Desde Puebla

Video: Recuperan en la zona Puebla-Tlaxcala un tractocamión robado

By Redaccion2 / 21 agosto, 2025

Desde Puebla

Elementos de la policía estatal asegurarin un tractocamión con reporte de robo en los límites de Puebla y Tlaxcala.

Iban a descargarlo en una bodega.

You may also like

Categorías