Descarta Armenta respaldo a Laura Artemisa para que busque la alcaldía de Puebla

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier descartó respaldar a la diputada Laura Artemisa para la presidencia municipal de Puebla en las próximas elecciones.

En entrevista, dijo que es respetuoso de la vida interna del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y no está buscando impulsar a ninguna figura.

En otro tema, el mandatario llamó a los expresidentes municipales a comprobar y rendir cuentas ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre el ejercicio de su responsabilidad, a fin de que, cuando arranque el proceso electoral, no haya sanciones.