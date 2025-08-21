Anuncian alcoholímetro en Lomas y el Bulevar Hermanos Serdán

Erika Méndez
La secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla llevará a cabo operativos alcoholímetro y contra arrancones en Lomas y el Bulevar Hermanos Serdán.
El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, destacó que a partir de este fin de semana iniciarán las acciones de prevención.
Destacó que no solo se atenderán puntos en Puebla capital, sino en la zona metropolitana.
You may also like
-
Video: Acusan a Karina Romero de negarse a respetar la ley en una orden de desalojo
-
Educación media superior, base del desarrollo económico: Laura Artemisa
-
En memoria de Carmen Serdán, luchadora social, el gobierno de Puebla reafirma su compromiso con protección a las mujeres
-
Mujer inconsciente en el centro de Huauchinango
-
Aprueba el Consejo BUAP creación del Comedor Universitario