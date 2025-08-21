Anuncian alcoholímetro en Lomas y el Bulevar Hermanos Serdán

Erika Méndez

La secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla llevará a cabo operativos alcoholímetro y contra arrancones en Lomas y el Bulevar Hermanos Serdán.

El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, destacó que a partir de este fin de semana iniciarán las acciones de prevención.

Destacó que no solo se atenderán puntos en Puebla capital, sino en la zona metropolitana.