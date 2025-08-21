En Atlixco, Ariadna Ayala convocó al 2do simulacro nacional

Desde Puebla
Con el firme compromiso de fortalecer la cultura de prevención y protección civil, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala convoca a la ciudadanía a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025, que se llevará a cabo el 19 de septiembre a las 12:00 horas.
Este ejercicio, impulsado a nivel nacional, busca mejorar la capacidad de respuesta de brigadas de emergencia e instituciones públicas y privadas ante una situación de desastre.
El Ayuntamiento de Atlixco, a través de la Dirección de Protección Civil, invita a registrar inmuebles en la plataforma oficial a más tardar el 18 de septiembre a las 11:59 horas: https://simulacronacional.sspc.gob.mx/segundosimulacronacional2025/.
¿Por qué participar?
– Permite evaluar y mejorar protocolos de emergencia.
– Ayuda a identificar áreas de oportunidad en los sistemas de evacuación.
– Fortalece la coordinación entre autoridades y sociedad.
– Contribuye a formar comunidades seguras, organizadas y resilientes.
La prevención salva vidas. ¡Unidos, hagamos de Atlixco un municipio más preparado!
