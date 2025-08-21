10 de septiembre, elección por la rectoría en la BUAP

Este 22 de agosto se publicará la convocatoria de la BUAP

María Huerta

Este 22 de agosto, la BUAP publicará la convocatoria de elección por la rectoría periodo 2025-2029.

Luego que en sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la BUAP se aprobó la convocatoria.

Georgina Tenorio, consejera de Derecho, expuso que mañana se publicará la convocatoria, la auscultación para nominación de candidaturas será el 25 y 26 de agosto; el 27 de agosto la entrevista de las personas nominadas.

Posteriormente, el registro de aspirantes será el 28 de agosto, la campaña será del 29 de agosto al 8 de septiembre.

La jornada electoral será el 10 de septiembre y el 12 del mismo mes serán la calificación y nombramiento.