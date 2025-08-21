Inseguridad Slider Principal

Hallaron feto en Tehuacán

By Redaccion2 / 21 agosto, 2025

Desde Puebla

Fue hallado un feto en la carretera estatal Tehuacán – Teotitlán, a la altura de la parada de San Pablo Tepetzingo, en Tehuacán.

La tarde de este jueves.

Según testigos, un perro fue visto con  bolsa en la trompa que, aparentemente, contenía un feto.

De inmediato, las autoridades fueron alertadas y se movilizaron.

La zona fue acordonada por las investigaciones pertinentes.

