Hallaron feto en Tehuacán

Desde Puebla

Fue hallado un feto en la carretera estatal Tehuacán – Teotitlán, a la altura de la parada de San Pablo Tepetzingo, en Tehuacán.

La tarde de este jueves.

Según testigos, un perro fue visto con bolsa en la trompa que, aparentemente, contenía un feto.

De inmediato, las autoridades fueron alertadas y se movilizaron.

La zona fue acordonada por las investigaciones pertinentes.