Hallaron feto en Tehuacán

Desde Puebla
Fue hallado un feto en la carretera estatal Tehuacán – Teotitlán, a la altura de la parada de San Pablo Tepetzingo, en Tehuacán.
La tarde de este jueves.
Según testigos, un perro fue visto con bolsa en la trompa que, aparentemente, contenía un feto.
De inmediato, las autoridades fueron alertadas y se movilizaron.
La zona fue acordonada por las investigaciones pertinentes.
You may also like
-
10 de septiembre, elección por la rectoría de la BUAP
-
Anuncian alcoholímetro en Lomas y el Bulevar Hermanos Serdán
-
Video: Acusan a Karina Romero de negarse a respetar la ley en una orden de desalojo
-
Descarta Armenta respaldo a Laura Artemisa para que busque la alcaldía de Puebla
-
Educación media superior, base del desarrollo económico: Laura Artemisa