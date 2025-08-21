¡Saca tu paraguas, seguirán las lluvias en Puebla capital!

Desde Puebla

Este día se prevén condiciones parcialmente nubladas, con alta probabilidad de lluvia acompañada de tormenta eléctrica por la tarde, estimando una acumulación de 0 a 5 mm alrededor de las 19:00 horas. La temperatura máxima será de 24°C y la mínima de 14°C.

Se recomienda especial cuidado debido al índice UV extremo y se exhorta a protegerse del sol de forma adecuada.

La calidad del aire se mantiene en niveles buenos, mientras que el semáforo volcánico se encuentra en amarillo fase 2.

Ante posibles lluvias o tormentas eléctricas, se recuerda a la población que, en caso de emergencia, puede comunicarse al 911 para atención inmediata. Asimismo, para reportes relacionados con drenaje, encharcamientos o fallas en infraestructura pluvial, está disponible la línea de atención 072.

Se invita a todas las personas a adoptar medidas preventivas para evitar taponamientos y posibles inundaciones. Entre las principales recomendaciones están: no tirar basura en la vía pública, sacar los residuos únicamente en los días y horarios establecidos, y evitar arrojar desechos en coladeras, bocas de tormenta y drenajes.